شاهد.. انطلاق معرض البناء والتصميم ببريدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

من جانبه، قال المشرف العام على المعرض إبراهيم المزيني: إن المعرض يهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأفكار المرتبطة بالتصاميم والبناء، ويقدم من خلاله العديد من العروض للزوار عبر 70 معرضاً متنوعاً متخصصاً بالبناء والتصاميم، مبيناً أن المعرض أسهم في توفير أكثر من 200 وظيفة مؤقتة لشباب وفتيات المنطقة، وتعزيز جانب التوعية لديهم في إنشاء المشاريع وتنميتها.