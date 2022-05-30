محليات
شاهد.. انقلاب شاحنة مُحَمّلة بمركبات جديدة على الطريق الدولي وإصابة قائدها
سقطت منها 4 مركبات تعرضت لتلفيات.. والإسعاف والدوريات باشرت الموقع
تعرضت شاحنة إماراتية محملة بمركبات جديدة لحادث انقلاب على طريق الشمال الدولي، أمس؛ مما أدى إلى تناثر المركبات وتساقطها.
وذكرت مصادر لـ"سبق"، أن شاحنة من نوع (ترايلر)- موديل 2013، انقلبت على الطريق الدولي غربي مدينة طلعة التمياط؛ مما أدى إلى سقوط أربع مركبات من على ظهرها وتعرضها لتلفيات كبيرة.
وأوضحت المصادر، أن قائد الشاحنة جرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستوصف قرية المركوز، وأحيل لاحقًا إلى مستشفى رفحاء العام، وحالته مستقرة وهو من الجنسية السورية.
وقد باشر الموقع دوريات أمن الطرق، وإسعاف الهلال الأحمر، وتجري التحقيقات لمعرفة مسببات الحادث.