شاهد.. انقلاب شاحنة مُحَمّلة بمركبات جديدة على الطريق الدولي وإصابة قائدها

وأوضحت المصادر، أن قائد الشاحنة جرى نقله بواسطة إسعاف الهلال الأحمر إلى مستوصف قرية المركوز، وأحيل لاحقًا إلى مستشفى رفحاء العام، وحالته مستقرة وهو من الجنسية السورية.