شاهد.. انهيار يقطع السير في طريق السلماني بـ"فيفاء" إثر هطول أمطار على المحافظة

وكانت الأرصاد قد توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفا، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وشددت على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.