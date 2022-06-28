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شاهد.. انهيار يقطع السير في طريق السلماني بـ"فيفاء" إثر هطول أمطار على المحافظة
البلدية باشرت التعامل وفتحت الطريق ومواقع أخرى ونزحت التجمعات المائية
هطلت أمطار عصر اليوم على محافظة فيفاء، أدت إلى انقطاع السير في طريق الأمير محمد بن ناصر (السلماني)، إثر انهيار وسقوط سور أحد منازل المواطنين بجوار الطريق، ولم تسجل أي إصابات.
وباشرت على الفور بلدية فيفاء الموقع، للتعامل مع الانهيار وفتح الطريق، إضافة لعدة مواقع أخرى باشرتها البلدية لنزح التجمعات المائية وإزالة مخلفات الأمطار.
وكانت الأرصاد قد توقعت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة فيفا، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وشددت على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات.