شاهد بالصور.. الرياض تشهد افتتاح أول مدرسة بريطانية للفتيات

افتتحت بالرياض اليوم أول مدرسة بريطانية دولية للفتيات تهدف إلى تقديم مناهج عالمية تتناسب والتطورات المتقدمة التي يمر بها التعليم في العالم المتقدم اليوم. حيث تم افتتاح مدرسة "داون هاوس" البريطانية لتدخل منظومة التعليم المتطور مع بدء عام دراسي جديد.
ويأتي هذا الافتتاح ضمن برنامج استقطاب المدارس العالمية الذي تنفذه الهيئة الملكية لمدينة الرياض ضمن المشاريع الكبرى التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الهادفة إلى جذب المؤسسات التعليمية العالمية إلى العاصمة الرياض، بالشراكة مع وزارتي التعليم والاستثمار.
وتولي مدرسة "داون هاوس" بخبراتها التي تتجاوز أكثر من مائة عام؛ جُلَّ اهتمامها للتميز الأكاديمي للطالبات ورفاهيتهن، وتنمية قدراتهن وتعزيز الثقة بأنفسهن للمساهمة في تطوير ورُقي المجتمع المحلي والعالمي. وتصنِّف هيئة تفتيش المدارس الخاصة في بريطانيا، المدرسة ضمن المستوى (المتميز) وفق التقويم الرسمي، كما تندرج المدرسة في فئة (المدارس الأعلى)، واحتلت مركزًا رائدًا في المستوى (A Level)، إضافة إلى ذلك؛ تتمتع المدرسة بسجل حافل بالإنجازات من خلال التحاق طالباتها بأفضل الجامعات وأكثرها جودة وعراقة، بما في ذلك أكسفورد وكامبريدج وهارفارد وبرينستون.
وقالت مديرة مدرسة داون هاوس في المملكة المتحدة، إيما ماكيندريك، التي حضرت حفل افتتاح المدرسة: "سعداء بافتتاح فرع للمدرسة في مدينة الرياض والمساهمة في التطورات التي تحدث في المملكة العربية السعودية كجزء من رؤية 2030. حيث صُمِّم تعليم مدارس داون هاوس من أجل تشجيع وتحفيز وإلهام الطالبات للقيام بدور فعال في تشكيل مستقبلهن. وستعمل المدرسة على تعزيز الفضول المعرفي والفكري، ورعاية المواهب والاهتمامات خارج الفصل الدراسي، والانفتاح على الثقافات واحترام الآخرين".
ويأتي اختيار مدرسة داون هاوس فرع لها في المملكة، توكيدًا على التزامها الشديد بتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية القوية للمملكة البريطانية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ونموذجًا لتعزيز العلاقات بينهما في قطاع التعليم.
من جانبه أكد السفير البريطاني في المملكة السيد "نيل كرومبتون" أن هذه المدرسة تمثل نقطة انطلاقة مهمة أخرى في علاقات التعليم الثنائية القوية بين مملكتينا. تتميز داون هاوس بتعليمها كما أنها ستكون أول مدرسة بريطانية مستقلة للفتيات والتي ستفتح أبوابها في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بدعم هذه الرحلة وستقدم داون هاوس الرياض منهجًا بريطانيًا عالميًا مصممًا وفقًا للمتطلبات الوطنية السعودية وتوفر تعليمًا عالي الجودة ونهجًا شاملاً يدعم الفتيات الصغيرات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتطوير قيادات نسائية في المستقبل".
وأضاف أن داون هاوس الرياض توفر حرمًا دراسيًا حديثًا؛ تم بناؤه خصيصًا لتقديم تعليم متميز؛ حيث يضم المبنى أحدث المرافق، منها مكتبات وصالات مفتوحة، ومختبرات تقنية وعلمية، وأستديو موسيقى، ومسرح يتسع لـ(560) شخصاً، وأكاديمية رياضية كبرى، ومسبح داخلي، والذي قام بتصميمه مهندسات معماريات سعوديات رائدات في مجال العمارة.
وأشار إلى أن المدرسة تقدم منهجًا بريطانيًا دوليًا واسعًا وصارمًا، مدعومًا بأعلى المعايير الدولية للتعليم. سيتم تصميم مناهج لتلائم السياق المحلي لمدينة الرياض والتقاليد والثقافة والأنظمة السعودية، حيث تشكل اللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات الاجتماعية جزءًا أساسيًا من البرنامج الأكاديمي.
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة داون هاوس الرياض فيصل بن عبدالرحمن المعمر عن امتنانه وشكره وتقديره للشركاء، في الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض ووزارة التعليم ووزارة الاستثمار ووزارة الموارد البشرية على دعمهم ورؤيتهم لاستقطاب أول مدرسة بريطانية متميزة للفتيات إلى المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مدرسة داون هاوس الرياض ستجمع بين تعليم المنهج البريطاني العالمي وبين تقاليد وثقافة المجتمع السعودي العريقة. من خلال التعليم الشامل الذي يصنع قادة المستقبل.