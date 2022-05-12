شاهد بالصور.. الرياض تشهد افتتاح أول مدرسة بريطانية للفتيات

من جانبه أكد السفير البريطاني في المملكة السيد "نيل كرومبتون" أن هذه المدرسة تمثل نقطة انطلاقة مهمة أخرى في علاقات التعليم الثنائية القوية بين مملكتينا. تتميز داون هاوس بتعليمها كما أنها ستكون أول مدرسة بريطانية مستقلة للفتيات والتي ستفتح أبوابها في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بدعم هذه الرحلة وستقدم داون هاوس الرياض منهجًا بريطانيًا عالميًا مصممًا وفقًا للمتطلبات الوطنية السعودية وتوفر تعليمًا عالي الجودة ونهجًا شاملاً يدعم الفتيات الصغيرات لتحقيق إمكاناتهن الكاملة، وتطوير قيادات نسائية في المستقبل".