شاهد بالفيديو.. باحث التعداد السكاني يُنقذ طفلاً تعلق في نافذة المنزل

تابع: وجدت سلماً ووضعته تحت قدميه وطلبت منه أن يقف على السلم، وفعلاً تجاوب الطفل، وأحضرت له الماء وكان خائفاً وحاولت إخراجه ولكن لم أستطع وبادرت الاتصال برجال الدفاع المدني، والذين قدموا بسرعة وقاموا بإخراج الطفل من نافذة المنزل.. والحمد لله الطفل بحالة سليمة.