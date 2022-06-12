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شاهد بالفيديو.. باحث التعداد السكاني يُنقذ طفلاً تعلق في نافذة المنزل
اتصل برجال الدفاع المدني والذين قدموا بسرعة وقاموا بإخراج الطفل
في بادرة إنسانية أنقذ المواطن "ماجد العنزي" طفلاً من الاختناق أثناء عمله كباحث ميداني في التعداد السكاني.
وفي لقاء معه عبر قناة "الإخبارية" ذكر أنه أثناء أداء عمله في التعداد السكاني "كالعادة خرجت العصر قمت بطرق باب أحد الجيران وخرج لي أحد الطلاب عمره لا يتجاوز العشر سنوات وطلب مني المساعدة بأن شقيقه رأسه متعلق بالنافذة".
وسألته: هل يوجد أحد في المنزل؟ ذكر لي أنه لا يوجد أحد في المنزل سوى أنا وشقيقي. مضيفاً: دخلت المنزل فوجدت الطفل متعلقاً بنافذة المنزل ومختنقاً ولا يستطيع التنفس.
تابع: وجدت سلماً ووضعته تحت قدميه وطلبت منه أن يقف على السلم، وفعلاً تجاوب الطفل، وأحضرت له الماء وكان خائفاً وحاولت إخراجه ولكن لم أستطع وبادرت الاتصال برجال الدفاع المدني، والذين قدموا بسرعة وقاموا بإخراج الطفل من نافذة المنزل.. والحمد لله الطفل بحالة سليمة.