شاهد.. بدء المرحلة الأولى لتنظيف وتهيئة المشاعر المقدسة لموسم الحج

وكانت الأمانة قد قامت بدعم منطقة المشاعر المقدسة بعدد من المعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات والبوبكات والقلابات والشيولات وغيرها، كما تم تجهيز (1379) صندوقًا ضاغطًا للنفايات و(138) مخزنًا أرضيًا، وذلك للاستفادة منها في التخزين المؤقت للنفايات بعد كبسها بمشعر منى خلال فترة الذروة لمواجهة صعوبة حركة المعدات، إضافة الى (9) تريلات كبيرة ضاغطة، و(530) من المعدات مختلفة الأحجام والاستخدامات.