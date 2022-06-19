شاهد.. برامج مدارس الأفلاج التربوية تُعزز الانضباط وتُنهي فكرة "الأسبوع الميت"

شَهِدَ الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ، حضورًا مميزًا للطلاب بمدارس تعليم الأفلاج، عزز الانضباط الدراسي وغيّر الصورة النمطية التي سبق أن اعتاد عليها الطلاب وأولياء الأمور، بأن الأسبوع الأخير من أي فصل يطلق عليه "الأسبوع الميت" طيلة الأعوام السابقة ويشهد غيابًا كبيرًا للطلاب.