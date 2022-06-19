شاهد.. برامج مدارس الأفلاج التربوية تُعزز الانضباط وتُنهي فكرة "الأسبوع الميت"

شَهِدَ الأسبوع الأخير من الفصل الدراسي الثالث للعام 1443هـ، حضورًا مميزًا للطلاب بمدارس تعليم الأفلاج، عزز الانضباط الدراسي وغيّر الصورة النمطية التي سبق أن اعتاد عليها الطلاب وأولياء الأمور، بأن الأسبوع الأخير من أي فصل يطلق عليه "الأسبوع الميت" طيلة الأعوام السابقة ويشهد غيابًا كبيرًا للطلاب.
وكشف عدد من مديري المدارس بتعليم الأفلاج، أن الانضباط في الحضور هذا الأسبوع يعود إلى تنوع البرامج التربوية التي تم تخصيصها للأسبوع الأخير من الفصل الدراسي؛ بهدف تعزيز ثقافة الحضور والانضباط الطلابي في الانتظام الدراسي وتغيير مفاهيم الغياب في الأسابيع الأخيرة من الفصول الدراسية.
وأكد أولياء الأمور أن ثقافة "الأسبوع الميت" مع نهاية كل فصل، تغيرت بسبب البرامج التربوية المعززة لحضور الطلاب والطالبات؛ مما ساهم في تغيير الصورة النمطية التي اعتاد عليها الطلاب في الأعوام السابقة، وعزز الحضور بشكل إيجابي لتنمية جيل يعتاد على العزيمة والإصرار ويرفض الكسل والخمول.