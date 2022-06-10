شاهد.. بعبع خزانات الصرف بـ"فيصلية وعمال رفحاء" يدق ناقوس الخطر!

وقال المتضررون لـ"سبق"، إن حيي الفيصلية والعمال من أقدم الأحياء السكنية بمحافظة رفحاء، ويقطنها العديد من السكان والعمالة الأجنبية، وتعج جنباتها وزواياها بغرف الصرف الصحي الخطيرة، إذ إن بعضها شبه مكشوف والبعض الآخر مغطى بأخشاب سميكة وأغطية متهالكة تهدد بابتلاع كل من يعبث بها أو يمر عليها.