شاهد.. تجمع المدينة الصحي يطلق حملة ميدانية للتوعية بمخاطر الإجهاد الحراري

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع قدوم الحجاج إلى المدينة المنورة وما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة؛ حيث يعمل فريق التوعية الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي على تنفيذ حملات ميدانية متزامنة في ساحات مسجد قباء، ومسجد القبلتين ومسجد سيد الشهداء ومنافذ قدوم الحجاج، ومرتادي جادة قباء، والمراكز التجارية وممشى الهجرة، بالإضافة إلى الأماكن العامة.