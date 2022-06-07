شاهد.. تدشين أولى رحلات ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة طريق مكة في باكستان

وأضاف: "نشهد اليوم للعام الرابع مبادرة طريق مكة، التي هي ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030، وذلك في خمس دول، من ضمنها جمهورية باكستان الإسلامية؛ إذ تهدف هذه المبادرة المباركة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويُسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًّا، وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقُّق من توافر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية؛ ما يُسهِّل على ضيوف الرحمن إتمام حجهم براحة وطمأنينة".