شاهد.. تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في بنجلاديش

وأكّد أنه بعد الزيارة القصيرة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى دكا، فإن العلاقات الثنائية بين البلدين تزداد قوة وتعطي حكومة المملكة العربية السعودية الأولوية للاستثمار السعودي في بنجلاديش، مضيفاً أن المستثمرين السعوديين حرصاء للغاية على استثمار مئات المليارات في بنجلاديش في مختلف القطاعات بما في ذلك الكهرباء والطاقة والسكر والورق، وسيقوم وفد استثماري مكوّن من 22 مستثمراً سعودياً بزيارة بنجلاديش بقيادة وزير الاستثمار السعودي بعد شهر رمضان المبارك، معرباً عن أمله في أن يفتح ذلك آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، واصفاً العلاقة البنجلاديشية - السعودية، بأنها "رابطة صداقة قوية" آملاً أن تكون هذه العلاقة أقوى في الأيام المقبلة.