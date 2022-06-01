شاهد.. تدشين مجسم معمل الزيت في بقيق

افتتح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني، ونائب رئيس شركة أرامكو لأعمال الزيت بالمنطقة الجنوبية المهندس خالد بن عبدالله البريك، اليوم، المجسم الجمالي لمعمل الزيت في بقيق، وذلك بحضـور محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب.