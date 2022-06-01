شاهد.. تدشين مجسم معمل الزيت في بقيق

افتتح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس بادي بن فهيد القحطاني، ونائب رئيس شركة أرامكو لأعمال الزيت بالمنطقة الجنوبية المهندس خالد بن عبدالله البريك، اليوم، المجسم الجمالي لمعمل الزيت في بقيق، وذلك بحضـور محافظ بقيق زيد بن محمد أبوطالب.
ويعكس المجسم الجمالي هوية محافظة بقيق النفطية، وهو عبارة عن مجسم لمعمل تكرير النفط الخام تم إنشاؤه بارتفاع 25 مترًا على مساحة تقدر بـ400 متر مربع على المدخل الشمالي لمحافظة بقيق على طريق الدمام/ الأحساء.
وجاء إنشاء المجسم في محافظة بقيق بالشراكة بين بلدية محافظة بقيق وشركة أرامكو السعودية، حيث يمثل المجسم الهوية العامة لمحافظة بقيق بشكل جمالي يجمع بين الصناعة النفطية التي تمتاز بها محافظة بقيق وبين الحداثة والتطور الذي تشهده المحافظة.