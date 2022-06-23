شاهد.. تسرب مياه بمخطط الشرائع بالقرب من محطة كهرباء يثير المخاوف

تَسبب تسرب مياه في الشبكة الأرضية في أحد المواقع بمخطط الشرائع، في هدر الآلاف من لترات المياه التي غطت الموقع الذي تسبب فيه الكسر وتجاوزته إلى الشارع الرئيسي، مسببة تجمعات للمياه امتدت مئات الأمتار.
وثّقت "سبق" جانبًا من ذلك الهدر، وأطنان المياه التي سارت إلى مسافات بعيدة متجاوزة خط الخدمة والشارع الرئيسي وما زالت حتى هذه اللحظات.
وتكمن مخاوف التسرب في وجود محطة توليد كهرباء بالقرب من التسرب، وقد غمرتها المياه كاملة؛ مما قد يشكّل خطر الصعق الكهربائي -لا قدر الله- في حال ملامسة المياه للخطوط الأرضية، وتعتبر مُوَصّلًا لها وسط مطالب بالعلاج سريعًا.