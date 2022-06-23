شاهد.. تسرب مياه بمخطط الشرائع بالقرب من محطة كهرباء يثير المخاوف

تَسبب تسرب مياه في الشبكة الأرضية في أحد المواقع بمخطط الشرائع، في هدر الآلاف من لترات المياه التي غطت الموقع الذي تسبب فيه الكسر وتجاوزته إلى الشارع الرئيسي، مسببة تجمعات للمياه امتدت مئات الأمتار.