شاهد.. "تسعيني" يصرّ على المشاركة في مبادرة غرس 12 ألف شجرة في الأفلاج

من جهته ثمّن "العلم" مبادرة المواطن الشهراني في المشاركة في غرس الأشجار، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تنمّ عن المواطنة الصالحة والقدوة الحسنة في الحرص على مشاركة الوطن وتلبية لمبادرات القيادة في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة؛ ومنها مبادرة "السعودية الخضراء"، و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.