شاهد.. "تسعيني" يصرّ على المشاركة في مبادرة غرس 12 ألف شجرة في الأفلاج

أصرّ تسعيني من أهالي الأفلاج على المشاركة في مبادرة زراعة 12 ألف شجرة التي أطلقتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع رابطة الأفلاج الخضراء، ودشنها اليوم محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم.
وشارك محافظ الأفلاج وعدد من الجهات الحكومية خلال المبادرة التي أطلقت بتنسيق وتنظيم من لجنة تنمية الأفلاج، المواطن التسعيني سعيد بن فالح الشهراني في غرس عدد من شتلات الأشجار في أحد الأودية والمنتزهات.
من جهته ثمّن "العلم" مبادرة المواطن الشهراني في المشاركة في غرس الأشجار، مشيرًا إلى أن تلك المبادرة تنمّ عن المواطنة الصالحة والقدوة الحسنة في الحرص على مشاركة الوطن وتلبية لمبادرات القيادة في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة؛ ومنها مبادرة "السعودية الخضراء"، و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
وقدم محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم شكره لمسؤولي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على مبادرتهم، متطلعًا منهم للمزيد لإطلاق العديد من المبادرات بالمحافظة.