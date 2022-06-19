شاهد.. تطويق منافذ مكة بـ7 فرق بيئية لمنع دخول المواشي قبل فحصها

وتعمل الفرق البيطرية على فحص المواشي بيطريًا، ورصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة على منصة أنعام، بالإضافة إلى 4 فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ، والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة.