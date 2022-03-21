شاهد.. تكدس وتدافع يُحدث فوضى أمام بوابة مدرسة بنات بالشرائع

تسبب العشرات من أولياء الأمور في إحداث فوضى لا مبرر لها أمام إحدى مدارس الطفولة المبكرة للبنات في مخطط الشرائع بعد تكدسهم أمام البوابة؛ لإخراج بناتهم، مما تسبب في حدوث تراشق وارتفاع في الأصوات بينهم، مما أحدث حالة من الخوف والفزع بين الطالبات اللاتي لم يجد بعضهن إلا البكاء تعبيرًا عن خوفها.