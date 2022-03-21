شاهد.. تكدس وتدافع يُحدث فوضى أمام بوابة مدرسة بنات بالشرائع

تسبب العشرات من أولياء الأمور في إحداث فوضى لا مبرر لها أمام إحدى مدارس الطفولة المبكرة للبنات في مخطط الشرائع بعد تكدسهم أمام البوابة؛ لإخراج بناتهم، مما تسبب في حدوث تراشق وارتفاع في الأصوات بينهم، مما أحدث حالة من الخوف والفزع بين الطالبات اللاتي لم يجد بعضهن إلا البكاء تعبيرًا عن خوفها.
"سبق" وثقت جانبًا من التكدس والفوضى التي حدثت بعد أن تجاوز أولياء الأمور المسطح الخاص بخروج الطالبات وصولاً إلى البوابة والتكدس أمامها، مما تسبب بصعوبة خروج الطالبات والمعلمات، لتضيق مساحة الخروج من البوابة من عدة أمتار إلى أقل من نصف متر يصعب معه خروج الطالبة أو من يرافقها من ولية أمر أو معلمة.
وتطور التكدس وتجمع أولياء الأمور إلى تلاسن بين من يقفون في الخلف، ويصعب عليهم الوصول لإخراج بناتهم، مما دعا بعضهم إلى اقتحام الجموع والدخول عنوة إلى أقرب نقطة والصياح بأعلى صوته لإخراج ابنته.
وطالب حارس المدرسة وعدد من المعلمات أولياء الأمور بالرجوع للخلف؛ للسماح لهن بالخروج وبذلن جهدًا حثيثًا وهن يطالبن بإخراج أولياء الأمور من أمام البوابة وتهدئة الطالبات المتخوفات من هذا التكدس وارتفاع الأصوات، ولكن لم يفلح ذلك في تقليل الزحام والذي استمر لأكثر من نصف ساعة.