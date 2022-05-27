شاهد.. تكريم جامعة الملك خالد لـ18 طالباً حصدوا "شهادات تقنية عالمية"

من جانبه، أوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي، أن الكلية أولت هذا الملف اهتماماً كبيراً منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث نظمت اللقاء التعريفي الأول بالشهادات الاحترافية التقنية، والذي قدمت فيه شركات عالمية تعريفاً بشهاداتها الاحترافية، كما وجهت الكلية التدريب الدولي الصيف ليكون أحد المجالات التي يمكن أن يحصل من خلالها الطالب على شهادة احترافية.