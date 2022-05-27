شاهد.. تكريم جامعة الملك خالد لـ18 طالباً حصدوا "شهادات تقنية عالمية"

رعى رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مؤخراً، حفل التكريم الذي أقامته كلية علوم الحاسب الآلي لطلاب وطالبات الكلية الحاصلين على شهادات احترافية عالمية معتمدة في المجالات التقنية وتخصصات علوم الحاسب.
وأشاد "السلمي" بجهود الطلاب والطالبات وحرصهم على تطوير مهاراتهم، كما نوه بدور الكلية في توفير أفضل الفرص للطلاب والطالبات للحصول على تلك الشهادات التي تؤهلهم لسوق العمل بمهارات وخبرات منافسة، وتزيد من فرص توظيفهم؛ لكونها تُعنى بالجانب العملي والتطبيقي.
من جانبه، أوضح عميد كلية علوم الحاسب الآلي الدكتور علي بن محمد آل قروي، أن الكلية أولت هذا الملف اهتماماً كبيراً منذ فترة ليست بالقصيرة، حيث نظمت اللقاء التعريفي الأول بالشهادات الاحترافية التقنية، والذي قدمت فيه شركات عالمية تعريفاً بشهاداتها الاحترافية، كما وجهت الكلية التدريب الدولي الصيف ليكون أحد المجالات التي يمكن أن يحصل من خلالها الطالب على شهادة احترافية.
وأوضح: "رشحت الكلية 30 طالباً وطالبة للمشاركة في التدريب الصيفي الدولي الصيف الماضي والذي قدمته شركة EC-COUNCIL بإشراف أعضاء هيئة تدريس متخصصين بالكلية وقد عُقدت اختبارات للشهادات الاحترافية لجميع الطلاب والطالبات بعد انتهاء مدة التدريب، واجتاز عدد منهم الاختبار".
وأضاف: "عدد الطلاب والطالبات المكرمين والحاصلين على شهادات احترافية معتمدة في مجال علوم الحاسب الآلي بالكلية بلغ 18 طالباً وطالبة"، مؤكداً أن الكلية مستمرة في سعيها لحصول الطلاب والطالبات على أهم الشهادات الاحترافية، وتهدف إلى أن يحصل 100 من طلابها وطالباتها على شهادات احترافية بحلول العام الجامعي القادم 1444هـ".