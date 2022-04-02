شاهد.. تنفيذ الخطط المرورية عند مداخل مكة وبالمحاور في أول أيام رمضان

تحت درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية وفي أول أيام شهر رمضان المبارك؛ يقف رجال المرور في نقاط الفرز عند مداخل العاصمة المقدسة وفي جميع المحاور؛ من أجل تطبيق تعليمات وزارة الداخلية فيما يتعلق بتنظيم زوار بيت الله الحرام من المعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف بعد التأكد من حصولهم على تصاريح أداء العمرة لمن يرتدون الإحرام.