شاهد.. تنفيذ الخطط المرورية عند مداخل مكة وبالمحاور في أول أيام رمضان

تحت درجة حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية وفي أول أيام شهر رمضان المبارك؛ يقف رجال المرور في نقاط الفرز عند مداخل العاصمة المقدسة وفي جميع المحاور؛ من أجل تطبيق تعليمات وزارة الداخلية فيما يتعلق بتنظيم زوار بيت الله الحرام من المعتمرين وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي الشريف بعد التأكد من حصولهم على تصاريح أداء العمرة لمن يرتدون الإحرام.
ووثقت "سبق"، ظهر اليوم، تواجد رجال المرور عند نقطة فرز الشرائع ونشاطهم الميداني لتنظيم وتوجيه القادمين لمكة المكرمة والحرص على توفير الخدمة المثالية لوصولهم إلى الحرم المكي الشريف، بإشراف ومتابعة من مساعد قائد قوات أمن المرور لشؤون العمرة اللواء سلمان الجميعي.
وحرص رجال المرور عند النقطة على التأكد من حصول من يرتدي الإحرام على تصريح العمرة عبر التطبيق ومن ثم توجيههم إلى المسار الخاص بالمعتمرين إلى حجز المركبات في الشرائع لاستخدام حافلات النقل السريع والتي تتولى إيصالهم إلى الحرم المكي الشريف.
وتشهد النقطة ضبط القادم إلى العمرة دون حصوله على تصريح، وتسجل بياناته ويتم تطبيق التعليمات الصادرة بحق المخالفين.