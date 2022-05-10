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شاهد.. جامعة المجمعة تشارك في مؤتمر التعليم بجهاز تجفيف الشرائح

يضم مشاركات متنوعة بين جامعات محلية ودولية ومعارض نشر بحثية وتعليمية
شاهد.. جامعة المجمعة تشارك في مؤتمر التعليم بجهاز تجفيف الشرائح
جامعة المجمعة تشارك في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022 بالرياض
عيسى الحربي
عيسى الحربي

شارك الفريق الابتكاري بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية بجامعة المجمعة بجهاز تجفيف الشرائح في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم و المقام حالياً في الرياض خلال الفترة من 8-11 مايو والذي يضم العديد من المشاركات المتنوعة بين جامعات محلية ودولية ومعارض نشر بحثية وتعليمية.

والفريق بقيادة الأستاذ الدكتور رائد سليم البرادعي، وطلاب الكلية، أحمد عصام الدريويش والطالب جاسر بن بعيجان والطالب عياد الشمري.

وكان المعرض قد انطلق بافتتاح من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقد شارك فريق جامعة المجمعة باختراعهم وهو عبارة عن جهاز طبي حديث يقوم بتجفيف الشرائح الطبية المخبرية والحاصل على شهادة النموذج الصناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم عرض الشرائح الطبية لخلايا بشرية حقيقية وإطلاع زوار معرض جامعة المجمعة في المؤتمر.

و تأتي مشاركة الجامعة بإشراف من رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، ووكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري.

الرياض
جامعة المجمعة
المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022
المختبرات الطبية
كلية العلوم الطبية

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