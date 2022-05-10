شاهد.. جامعة المجمعة تشارك في مؤتمر التعليم بجهاز تجفيف الشرائح

شارك الفريق الابتكاري بقسم المختبرات الطبية في كلية العلوم الطبية بجامعة المجمعة بجهاز تجفيف الشرائح في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم و المقام حالياً في الرياض خلال الفترة من 8-11 مايو والذي يضم العديد من المشاركات المتنوعة بين جامعات محلية ودولية ومعارض نشر بحثية وتعليمية.
والفريق بقيادة الأستاذ الدكتور رائد سليم البرادعي، وطلاب الكلية، أحمد عصام الدريويش والطالب جاسر بن بعيجان والطالب عياد الشمري.
وكان المعرض قد انطلق بافتتاح من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقد شارك فريق جامعة المجمعة باختراعهم وهو عبارة عن جهاز طبي حديث يقوم بتجفيف الشرائح الطبية المخبرية والحاصل على شهادة النموذج الصناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم عرض الشرائح الطبية لخلايا بشرية حقيقية وإطلاع زوار معرض جامعة المجمعة في المؤتمر.
و تأتي مشاركة الجامعة بإشراف من رئيس الجامعة الدكتور صالح بن عبدالله المزعل، ووكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري.