شاهد.. جامعة المجمعة تشارك في مؤتمر التعليم بجهاز تجفيف الشرائح

وكان المعرض قد انطلق بافتتاح من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، وقد شارك فريق جامعة المجمعة باختراعهم وهو عبارة عن جهاز طبي حديث يقوم بتجفيف الشرائح الطبية المخبرية والحاصل على شهادة النموذج الصناعي من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث تم عرض الشرائح الطبية لخلايا بشرية حقيقية وإطلاع زوار معرض جامعة المجمعة في المؤتمر.