شاهد.. جامعة حائل تُعرّف طلاب الثانوي بمعايير القبول للعام المقبل

وكان فريق من عمادة القبول والتسجيل بالجامعة يضم عميد القبول والتسجيل الدكتور عبد الله الزهراني، ووكيله الدكتور طارق المريزيق، ومدير القبول خميس الجنفاوي، ومدير التسجيل والوثائق محمد الحواس، وعدداً من موظفي العمادة، قد حرص على زيارة المدارس الثانوية بحائل، بعد التنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، والالتقاء بطلاب الصف الثالث الثانوي وشرح آلية وشروط القبول بالجامعة لهم، وتعريف الطلاب بجامعة حائل وتخصصات كلياتها المناسبة للأقسام العلمية والأدبية في مسارات الثانوية العامة.