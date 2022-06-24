شاهد.. "جدار العجائب" لوحة سينمائية تبهر زوار "موسم جدة"

حَوَّل "جدار العجائب" في منطقة سيتي ووك بموسم جدة، ساحات المنطقة إلى لوحة سينمائية جاذبة للزوار؛ وذلك من خلال عروض "الدي جيه" والموسيقى؛ حيث يجتمع زوار الموسم هناك يوميًّا لمشاهدة العروض الفنية وإضاءتها المميزة التي تتميّز بها "سيتي ووك".