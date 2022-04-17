شاهد.. جهود ضخمة لـ"مرور مكة" لتنظيم الحشود والحافلات بـ"مركزية الحرم"

يُذكر أن خطة التفويج لخروج المصلين المستخدمين لمحطة النقل الموصلة إلى محبس الجن وحجز الشرائع، تقوم على توحيد المسارات بعد انتهاء صلاة التراويح؛ بحيث تصبح جميعها في اتجاه واحد فقط لتفويج المعتمرين والمصلين الخارجين من الحرم؛ فيما يُمنع دخول المركبات الصغيرة بحسب الكثافة العددية، والاستعانة بالنقل العام حتى تقل الكثافات العددية، وتعود الحركة المرورية لمسارها الطبيعي.