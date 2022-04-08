شاهد.. جولات "المدني" الوقائية تجوب المملكة ترافقها دوريات السلامة

كثفت المديرية العامة للدفاع المدني، أعمال الكشف الوقائي وتسيير دوريات السلامة في جميع مناطق المملكة؛ بهدف تعزيز جانب السلامة الوقائية والتأكد من اكتمال جميع متطلبات أنظمة السلامة والحماية من الحريق وعدم وجود أي معوقات في مسالك الطوارئ والحرص على سلامة أنظمة المصاعد والسلالم الكهربائية.