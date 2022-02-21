شاهد.. جولات في الطائف لرصد حالات التستر التجاري وضبط المخالفين

نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، حملة ميدانية على أسواق النفع العام، اليوم الاثنين؛ لرصد حالات التستر التجاري وضبط المخالفين، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية في المحافظة، برئاسة وزارة التجارة، وذلك ضمن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري بعد انتهاء الفترة التصحيحية.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أن هذه الحملة التي يشارك فيها مكتب الوزارة بالطائف ضمن عدد من الجهات الحكومية، جاءت للتصدي لخطر التستر التجاري الذي يتسبب بأضرار فادحة تؤثر على الاقتصاد.

وأضاف "القاضي" أنه يقف خلف التستر عادة بعض الوافدين للبلاد وبعض أبناء الوطن ضعاف النفوس الذين طغت عليهم المادة وأصبح العائد المادي من التستر هو كل همهم، وهذا مما استوجب تكاتف الجهات الحكومية المعنية لمحاربته والقضاء عليه.

وأشار "القاضي" إلى أن الفرق الرقابية الممثلة بإدارة الأسواق والمسالخ بمكتب الوزارة بالطائف ستكثف جولاته الرقابية على أسواق النفع العام لرصد حالات التستر وضبط المخالفين.

يُذكر أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي أعلن عنها البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قد انتهت يوم الأربعاء الماضي، وكانت قد بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021.