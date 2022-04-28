‬شاهد.. "حافلات مكة" تنجح في تفويج الزوار والمعتمرين ليلة 27 بخطة متكاملة

أشاد زوار وضيوف بيت الله الحرام، بالخدمات التي قُدّمت لهم، والدعم غير المحدود من جميع القطاعات التي حشدت طاقاتها لإنجاح خطة ليلة 27 رغم الكثافات والحشود البشرية التي حضرت للحرم المكي الشريف.
بدورها قامت حافلات مكة -مواكبةً لحشود ضيوف الرحمن في صلاة التهجد ليلة البارحة- بزيادة جاهزية حافلات مكة لأداء دورها على أكمل وجه؛ إذ تم تجهيز عدد من الحافلات الاحتياطية في محطة جبل الكعبة؛ ليتم الاستفادة منها في حال الحاجة لها، وبث الحساب الرسمي لـ"حافلات مكة" صورًا تُظهر الاستعدادات لليلة 27.
كما تم تهيئة حافلات مكة بمحطة قطار الحرمين؛ لضمان حركة نقل منظمة لكافة زوار الحرم المكي؛ من خلال تهيئة الحافلات اللازمة، و176 سائقًا لمواصلة جهود التفويج للقادمين بكل يسر وسهولة.
وتوفير أكثر من 100 حافلة تتسع كل واحدة منها لعدد 87 راكبًا؛ وذلك استعدادًا لتفويج ضيوف الرحمن بسلامة من الحرم المكي إلى محطة قطار الحرمين بالرصيفة، ومحطة مسجد السيدة عائشة بالتنعيم.