‬شاهد.. "حافلات مكة" تنجح في تفويج الزوار والمعتمرين ليلة 27 بخطة متكاملة

بدورها قامت حافلات مكة -مواكبةً لحشود ضيوف الرحمن في صلاة التهجد ليلة البارحة- بزيادة جاهزية حافلات مكة لأداء دورها على أكمل وجه؛ إذ تم تجهيز عدد من الحافلات الاحتياطية في محطة جبل الكعبة؛ ليتم الاستفادة منها في حال الحاجة لها، وبث الحساب الرسمي لـ"حافلات مكة" صورًا تُظهر الاستعدادات لليلة 27.