شاهد.. حافلة "الكوستر" تعيد زوار موسم جدة 32 عاماً عند "خط البلدة"

وتقع لعبة "الكوستر" التي يطلق عليها زوار الموسم "باص الطيّبين" في المنطقة المخصصة للألعاب بحديقة الأمير ماجد، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الصغار لتجربة ركوب الحافلات قديماً وطريقة نقل المسافرين، ولم يقف الأمر على الأطفال فقط، بل كانت هناك مشاركة من كبار السن ممن عاشوا تلك المرحلة ومارسوا قيادة تلك الحافلات قديماً، حيث أعادت هذه اللعبة لهم ذكريات مضت في أجواء من المتعة والترفيه.