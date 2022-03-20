شاهد.. حزام محايل الغربي "شبح" ذهب ضحيته أبرياء دهسًا.. ومطالبات بحلول عاجلة

من جهته، قال محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، لـ"سبق": إن لجنة السلامة المرورية اقترحت في اجتماع سابق إنشاء جسر مشاة في موقعَين مختلفَين من الطريق. مضيفًا بأن الاقتراح سيتم بحثه ومناقشته مع رئيس البلدية في الاجتماع المقبل، ومؤكدًا حرص المحافظة على كل ما من شأنه تحقيق سلامة الجميع.