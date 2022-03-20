محليات

شاهد.. حزام محايل الغربي "شبح" ذهب ضحيته أبرياء دهسًا.. ومطالبات بحلول عاجلة

"الفلقي" لـ"سبق": اقتراح "لجنة السلامة" بإنشاء جسر مشاة سيتم بحثه مع "البلدية"
شاهد.. حزام محايل الغربي "شبح" ذهب ضحيته أبرياء دهسًا.. ومطالبات بحلول عاجلة

طريق الحزام الدائري الغربي بمحايل عسير

محمد طيران
محمد طيران

طالب سكان وزوَّار محايل الجهات المختصة بسرعة كبح جماح "الحزام الدائري الغربي"، ذلك الشبح الذي ذهب ضحيته عدد من الأبرياء دهسًا بسبب انتشار المولات ومراكز التسوق على جنباته، وغياب جسور المشاة، أو الإجراءات التي من شأنها وقف نزيف الدماء.

وأبدى الجميع استغرابهم من الصمت الرهيب للمسؤولين الذين لم تحرك مشاعرهم الوفيات والدماء التي يشهدها الطريق بين الفينة والأخرى، التي كان آخرها مساء أمس بعد تعرُّض امرأة للدهس، ونجاتها من الموت بأعجوبة؛ إذ جرى نقلها للمستشفى متأثرة بجراحها.

وكان الطريق قد شهد حوادث دهس كثيرة، نتج منها وفيات وإصابات في أوقات مختلفة، إلا أنها تزداد في المواسم والأعياد بسبب كثافة الزوار الذين يتوافدون على المكان من مختلف أرجاء المنطقة.

من جهته، قال محافظ محايل، علي بن إبراهيم الفلقي، لـ"سبق": إن لجنة السلامة المرورية اقترحت في اجتماع سابق إنشاء جسر مشاة في موقعَين مختلفَين من الطريق. مضيفًا بأن الاقتراح سيتم بحثه ومناقشته مع رئيس البلدية في الاجتماع المقبل، ومؤكدًا حرص المحافظة على كل ما من شأنه تحقيق سلامة الجميع.

<div class="paragraphs"><p>تصوير: منيع الفاهمي</p></div>

تصوير: منيع الفاهمي

محايل عسير
السلامة المرورية
جسور المشاة
طريق الحزام الدائري الغربي

أخبار قد تعجبك

No stories found.