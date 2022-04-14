شاهد .. حكاية 50 ألف ساعة عمل قضاها "محمد عبده" مراقباً لأبواب المسجد الحرام

وأضاف "عبده" أنه يتمنى الخدمة في المسجد الحرام ما أمد الله له من عمر في هذه الحياة، مشيراً إلى أنه غالباً يقف لساعات طويلة بين جنبات أبواب الحرم المكي ليقوم بعمله في التفتيش على الأشياء الممنوعة مضيفاً أنه لظروف مهام عمله اليومية لا يستطيع الإفطار مع الصائمين أو الصلاة معهم.