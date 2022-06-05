شاهد.. حلبة مصارعة بشوارع الرياض يبنيها شاب بقرض والأصداء كبيرة

قاد عشق المصارعة الحرة التي تَعَلق بها قلب الشاب نايف المطيري منذ طفولته، إلى أن يخوض نزالًا في شوارع حي النسيم شرقي مدينة الرياض وكثبان الثمامة.
وفي التفاصيل، روى "المطيري" بدايته مع هذه الرياضة لبرنامج "mbc في أسبوع"؛ حيث قال: كانت البداية أن وضعنا حلبة المصارعة في مكان يُلفت الأنظار، وكان ذلك في أحد شوارع الرياض، وحقق ذلك أصداء كبيرة؛ إذ حققت مشاهدات أكثر من مليون في الإنستغرام"، كاشفًا عن قيامهم بتقديم عرض مصارعة يقام لأول مرة في السعودية والعالم -بحسب قوله- بوضع الحلبة في البر "بر الثمامة".
وأشار إلى أنه أخذ قرضًا من أجل بناء حلبة المصارعة لممارسة هوايته وإشباع شغفه وتحقيق طموحه؛ مؤكدًا عدم شعوره بالندم وقال: "لو عاد بي الزمن لأخذت قرضًا مرة أخرى".
وأضاف: "حققنا حلمنا في السعودية بلقاء أشهر وأقوى المصارعين العالميين، وتدربت معهم وقد أشادوا بنا".
من جهته، عبّر لاعب المصارعة الحرة، بدر المالكي، عن أمله في أن يكون لديهم اتحاد خاص باللعبة مصحوب بدعم أكثر، وأن يتواجد أكبر عدد من المصارعين في هذه الرياضة.