شاهد.. حلبة مصارعة بشوارع الرياض يبنيها شاب بقرض والأصداء كبيرة

وفي التفاصيل، روى "المطيري" بدايته مع هذه الرياضة لبرنامج "mbc في أسبوع"؛ حيث قال: كانت البداية أن وضعنا حلبة المصارعة في مكان يُلفت الأنظار، وكان ذلك في أحد شوارع الرياض، وحقق ذلك أصداء كبيرة؛ إذ حققت مشاهدات أكثر من مليون في الإنستغرام"، كاشفًا عن قيامهم بتقديم عرض مصارعة يقام لأول مرة في السعودية والعالم -بحسب قوله- بوضع الحلبة في البر "بر الثمامة".