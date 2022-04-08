شاهد.. ختام برنامج قوافل "الإسلامية" الدعوية في محافظات اليمن المحررة

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في برنامج التواصل مع علماء اليمن، برنامج القوافل الدعوية في المحافظات المحررة بالتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة مأرب، والتي استمرت لمدة شهر ابتداء من ٥ مارس وحتى ٥ أبريل ٢٠٢٢.
وتضمن البرنامج زيارة ست مديريات في المحافظات المحررة من ميليشيا الحوثي، فيما شارك فيها قرابة ٤٠ عالمًا وداعية من كافة المكونات الدعوية المنضوية تحت برنامج التواصل مع علماء اليمن.
ونفذت أنشطة البرنامج في ٦٥٧ قرية وحارة، و٧٨٣ مسجدًا، وتنوعت الأنشطة لتشمل تقديم ٢٣٠ محاضرة و٢٣٩ خاطرة و١٢١ لقاء متنوعًا في المدارس ومناطق مختلفة، فيما بلغت الخطب ٤٠ خطبة، و١٢٢ درسًا، بإجمالي ٧٨٨ نشاطًا مختلفًا خلال أيام البرنامج.
وتهدف برامج القوافل الدعوية التي ينفذها برنامج التواصل في المحافظات المحررة إلى تحصين المجتمع من شبهات ميليشيا الحوثي، والتوعية بخطر الأفكار الباطلة والدخيلة التي يحاولون غرسها في المجتمع اليمني، إضافة إلى توحيد الجهود الدعوية بين كافة المكونات الدعوية اليمنية بما يحقق الاصطفاف الوطني في مواجهة كل الأفكار المتطرفة.
ووجهت لجنة المكونات الدعوية الشكر لقيادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على كافة الجهود التي تقدم خدمة للعلماء والدعاة ودعم الأنشطة التي ينفذها برنامج التواصل مع علماء اليمن.