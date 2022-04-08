شاهد.. ختام برنامج قوافل "الإسلامية" الدعوية في محافظات اليمن المحررة

وتهدف برامج القوافل الدعوية التي ينفذها برنامج التواصل في المحافظات المحررة إلى تحصين المجتمع من شبهات ميليشيا الحوثي، والتوعية بخطر الأفكار الباطلة والدخيلة التي يحاولون غرسها في المجتمع اليمني، إضافة إلى توحيد الجهود الدعوية بين كافة المكونات الدعوية اليمنية بما يحقق الاصطفاف الوطني في مواجهة كل الأفكار المتطرفة.