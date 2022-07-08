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شاهد.. خلوّ الشوارع المؤدية لمشعر عرفات صباحًا يؤشر لنجاح خطة التصعيد
استقرار لقوافل الحجاج على الصعيد مفعمين بأجواء إيمانية.. و"سبق" تتابع الرصد
رصدت عدسة "سبق" خلو الشوارع المؤدية لمشعر عرفات في تمام الساعة 9:30 صباحًا اليوم الجمعة، في إشارة إلى نجاح خطة التصعيد وتميزها تماشيًا مع التوجيهات السامية لتوفير كافة الخدمات لضيوف الرحمن.
وبحمد الله استقرّت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ على صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفُّهم العناية الإلهية ملبّين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.