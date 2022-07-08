شاهد.. خلوّ الشوارع المؤدية لمشعر عرفات صباحًا يؤشر لنجاح خطة التصعيد

وبحمد الله استقرّت قوافل حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ على صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفُّهم العناية الإلهية ملبّين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.