شاهد "دربنا أخضر".. متطوعو "كاوست" يزيلون النفايات من "جدة السريع"

تسريع تطوير التقنيات

من جانبه قال البروفيسور توني تشان، رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، تعليقًا على دور الجامعة في المساهمة في الاستدامة البيئية: "تماشيًا مع التزامنا بتعزيز الممارسات المستدامة في مجتمعنا، المملكة العربية السعودية وعلى مستوى العالم، تدعم مبادرة "دربنا أخضر" سعينا الحثيث على استكشاف الطرق التي يمكننا من خلالها التعاون مع الشركاء لتسريع تطوير التقنيات التي يمكن أن تساهم بشكل أفضل في مستقبل مستدام، والتي ستجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر البلدان ابتكارًا وتقدمًا واستدامة بيئيًا في العالم. وسوف نستمر في الريادة وأن نكون القدوة في هذا المجال للمساعدة في تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء المملكة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".