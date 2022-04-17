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شاهد.. ذكريات رمضان بين العشوائيات والأحياء المنظمة في مقطع وثقته إمارة مكة
"سفراء التطوع" وزّع السلال الغذائية على سكانها بعد انتقالهم لشقق سكنية
وثق موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر مقطعًا لبعض سكان الأحياء العشوائية بجدة الذين انتقلوا إلى شقق سكنية وأكدوا في لقاءات متفرقة الفرق الشاسع الذي يعيشونه في شهر رمضان الحالي عما كانوا عليه في رمضان الماضي من حيث الأمن والأمان والنظافة في المأكل والمشرب.
ونفذ وقف سفراء التطوع حملة لتوزيع السلال الغذائية على تلك الأسر التي كانت تسكن في الأحياء العشوائية التي تمت إزالتها ضمن خطة تطوير الأحياء العشوائية بالمحافظة بعد انتقالهم لشقق سكنية.