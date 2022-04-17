شاهد.. ذكريات رمضان بين العشوائيات والأحياء المنظمة في مقطع وثقته إمارة مكة

وثق موقع إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر مقطعًا لبعض سكان الأحياء العشوائية بجدة الذين انتقلوا إلى شقق سكنية وأكدوا في لقاءات متفرقة الفرق الشاسع الذي يعيشونه في شهر رمضان الحالي عما كانوا عليه في رمضان الماضي من حيث الأمن والأمان والنظافة في المأكل والمشرب.