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شاهد.. رجلان يقطعان 700 كلم مشياً على آثار درب زبيدة لتأدية مناسك الحج
عبر أشهر الطرق التي استخدمها الحجاج من العراق والشام قبل أكثر من ألف سنة
قطع رجلان 700 كلم مشياً على الأقدام عبر درب زبيدة، في رحلتهما التي استمرت أكثر من 17 يوماً للوصول إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
وتفصيلاً، تحدث الرجلان لبرنامج mbc في أسبوع عن رحلتهما موضحين أن الطريق يمتد من العراق إلى مكة المكرمة على مسافة 1500 كلم في مسافة كل 50 كلم محطة عبارة عن مدينة مصغرة.
وأشارا إلى أنهما في اليوم الـ14 وصلا إلى محطة رئيسية في طريقهما وهي " غمرة ". وذكرا أن رحلتهما إلى مكة على درب زبيدة بنية الحج بدأت في 13 ذو القعدة وقطعا مسافة 550 كلم ورغم صعوبات الرحلة وقساوة الجو أحياناً إلا أنهما وصفاها بالرحلة الممتازة، باعتبار أن من يسير في الطبيعة لا يشعر بصعوبة الجو، على حد قولهما.
ويعد طريق زبيدة من أشهر الطرق الذي استخدم في نقل الحجاج من العراق وبعض من أجزاء الشام وآخر رحلة حجاج عليه قبل أكثر من ألف سنة.