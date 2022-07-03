شاهد.. رجلان يقطعان 700 كلم مشياً على آثار درب زبيدة لتأدية مناسك الحج

وأشارا إلى أنهما في اليوم الـ14 وصلا إلى محطة رئيسية في طريقهما وهي " غمرة ". وذكرا أن رحلتهما إلى مكة على درب زبيدة بنية الحج بدأت في 13 ذو القعدة وقطعا مسافة 550 كلم ورغم صعوبات الرحلة وقساوة الجو أحياناً إلا أنهما وصفاها بالرحلة الممتازة، باعتبار أن من يسير في الطبيعة لا يشعر بصعوبة الجو، على حد قولهما.