شاهد.. رسالة من سيدة مقدونية عن "إنصاف ولي العهد للمرأة السعودية"

أكدت المواطنة المقدونية أفرتيتا أبديني، أن المرأة السعودية أكثر حظوظًا من المرأة المقدونية ونيلاً للحقوق، مشيدة بما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور كبير في المجالات كافة رأتها بعينها خلال زيارتها السعودية قبل أربعة أشهر وكانت مبهرة.
جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" خلال مشاركتها في تغطية برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين؛ حيث قالت المقدونية، أفرتيتا: "قبل أربعة أشهر زرت السعودية وأديت مناسك العمرة بكل يسر وسهولة وزرت المدينة المنورة وتجولت في العاصمة الرياض، ورأيت المرأة السعودية تعمل في (المولات) وأعجبت بهذا التطور الكبير".
وأشادت "أفرتيتا" بما تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية من تطوير وقفزات كبيرة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن ما رأته في السعودية لم يتوفر في مقدونيا، مبدية إعجابها بشخصية ولي العهد السعودي الذي يعمل ليلًا ونهارًا من أجل ارتقاء البلاد وراحة المواطن وإنصاف المرأة السعودية وإعطائها حقوقها.
وأضافت: كنت أتعرف على المملكة من خلال التلفاز؛ ولكن عندما ذهبت بنفسي ورأيت كل شيء مغايرًا ويسر الناظر، فالتطور ملحوظ يشار إليه بالبنان.
وأردفت: "المرأة السعودية أكثر حظوظاً من المرأة المقدونية ونالت جميع حقوقها من وظائف واحترام"، سائلة الله أن يحفظ السعودية وقيادتها وشعبها من كل سوء ومكروه.