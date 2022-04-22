شاهد.. رسالة من سيدة مقدونية عن "إنصاف ولي العهد للمرأة السعودية"

وأشادت "أفرتيتا" بما تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية من تطوير وقفزات كبيرة في كافة المجالات، مشيرة إلى أن ما رأته في السعودية لم يتوفر في مقدونيا، مبدية إعجابها بشخصية ولي العهد السعودي الذي يعمل ليلًا ونهارًا من أجل ارتقاء البلاد وراحة المواطن وإنصاف المرأة السعودية وإعطائها حقوقها.