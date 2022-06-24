شاهد.. "رنية" تستقبل أولى طلائع الحجاج اليمنيين بالضيافة والكرم

شهدت محافظة رنية استقبالها أولى طلائع ضيوف الرحمن اليمنيين القادمين من منفذ الوديعة الحدودي بالمنطقة الجنوبية، حيث استقبلت أكثر من 600 حاج وحاجة، استفادوا من خدمات الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في برنامج الضيافة تحت شعار "خدمة الحاج شرفٌ لنا".
وتُعد "رنية" هي المحطة الأولى التي يتوقف فيها ضيوف الرحمن في "استراحة" مجهزة ومهيأة لذلك، وتأتي ضمن توجيه أمير منطقة مكة المكرّمة رئيس لجنة الحج المركزية "خالد الفيصل"، والتي كان قد دشّنها - اليومين الماضيين - محافظ رنية "قبَّاس بن وصل الله الحارثي"، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية والمراكز، وأعضاء المجلس المحلي، ومنسوبي الجهات المعنية.
ويأتي تدشين استراحة الحجاج، حيث تم تجهيزها بـ 20 جناحًا سكنيًا لاستقبالهم، وتحوي معرضًا عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعيادة طبية متكاملة، عرضًا مرئيًا عن مناسك الحج وتوزيع كتيّبات إرشادية بعدة لغات.
كما عَمِلت البلدية على تجهيز الموقع بالاحتياجات كافة وخصّصت مواقع للأسر المنتجة ومساحات خضراء ودورات مياه بالتجهيزات اللازمة كافة لخدمة ضيوف الرحمن.