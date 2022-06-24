شاهد.. "رنية" تستقبل أولى طلائع الحجاج اليمنيين بالضيافة والكرم

ويأتي تدشين استراحة الحجاج، حيث تم تجهيزها بـ 20 جناحًا سكنيًا لاستقبالهم، وتحوي معرضًا عن جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعيادة طبية متكاملة، عرضًا مرئيًا عن مناسك الحج وتوزيع كتيّبات إرشادية بعدة لغات.