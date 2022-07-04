شاهد: "روبوت ماء زمزم".. تطوُّر في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن

ضمن خطط الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية والتطويرية، تم استحداث عدد من الروبوتات المختصة بتوزيع ماء زمزم المبارك على قاصدي الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تطوير المنظومة الخدمية بالمسجد الحرام عبر حوكمة مستمرة لمهام تنظيم وتقديم الخدمات الميدانية لقاصدي المسجد الحرام وفق معايير تراعي مستجدات التميُّز الخدمي العالمي، وخطط وبرامج تطويرية، تُلبِّي تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- تجاه المنظومة الخدمية في المسجد الحرام.