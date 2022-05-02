شاهد.. زوّار "بوليفارد رياض سيتي" يتفاعلون مع فعاليات نادي الإبل بالعيد

وجاءت العروض الخاصّة بنادي الإبل المشتملة على 12 فعالية بالتعاون مع بوليفارد سيتي وشركة "صلة". وهدف النادي من الوجود في منطقة البوليفارد بسبب جذبها لعدد كبير من الناس لمدينة الرياض من السكان والمقيمين والزوّار والسيّاح، ولرغبة نادي الإبل في ربط الزائر بموروث المملكة العريق وترسيخ ثقافة الموروث لدى مختلف الشرائح.