شاهد.. زوّار "بوليفارد رياض سيتي" يتفاعلون مع فعاليات نادي الإبل بالعيد

تفاعل زوّار بوليفارد رياض سيتي في اليوم الأوّل لعيد الفطر السعيد، مع فعاليات نادي الإبل والتي ستستمر لثلاثة أيّام.
وانطلقت العروض بالاستقبال في منطقة سكوير 2 في بيت الشعر ثم استديو التصوير الفوري بالزي التراثي، الذي وجد إقبالاً من الأطفال وركن كأس "الشداد" والمعرض المفتوح. وشاهد الجميع مجسّمات الإبل في الممرات.
وفي المساء، انطلقت مسيرات الهجن والهجّانة، وتحلّق الصغار والكبار حول المسيرة وعددهم 15 فردًا بين فتى وفتاة وهم متوشحون بزي المملكة العربية السعودية التراثي وقدّموا عروضهم الحيّة أمام الجمهور المتفاعل من وسط ساحة النافورة.
وجذب ركن كأس "الشداد" الحاضرين وهي الكأس التي ظهرت لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابقة وتمّت صناعته في إيطاليا من الذهب الخالص وفاز به مالك الإبلالكويتي دبّوس الدبّوس.
وجاءت العروض الخاصّة بنادي الإبل المشتملة على 12 فعالية بالتعاون مع بوليفارد سيتي وشركة "صلة". وهدف النادي من الوجود في منطقة البوليفارد بسبب جذبها لعدد كبير من الناس لمدينة الرياض من السكان والمقيمين والزوّار والسيّاح، ولرغبة نادي الإبل في ربط الزائر بموروث المملكة العريق وترسيخ ثقافة الموروث لدى مختلف الشرائح.
وأتت عروض نادي الإبل ضمن باقة الفعاليات المُقدّمة في عيد الفطر السعيد من منطقة البوليفارد الرياض والتي سيشاهد فيها الزوّار الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والألعاب النارية وتفعيلات العيد.