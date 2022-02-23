شاهد.. "سبق" ترصد احتفاء الخرج بيوم التأسيس

رعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي أمس الثلاثاء، فعاليات الاحتفاء بـ"يوم التأسيس"، التي نظّمتها لجنة التنمية السياحية بالمحافظة في حديقة الملك عبدالعزيز.

وشملت فعاليات الاحتفاء فقراتٍ متنوعة، تضمنت (القافلة، والمجلس، والندوة الثقافية عن يوم التأسيس، والموروث الشعبي، ولوحة يوم التأسيس، ومسابقة أفضل زي تراثي).

ورصدت عدسة "سبق" الإقبال الكثيف الذي شهدته الفعاليات من قِبَل أهالي المحافظة والأطفال الذين تزينوا باللباس التراثي الفريد.

يُذكر أن فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس في محافظة الخرج، جاءت تحت تنظيم لجنة التنمية السياحية، وبمشاركة عدة جهات كـ"بلدية الخرج، وجامعة الأمير سطام، وإدارة التعليم، وجمعية الخرج الثقافية، وجمعية تراث الخرج، وفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت".