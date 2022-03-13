شاهد.. "سبق" ترصد هبوطًا بالأسفلت يهدِّد مرتادي طريق المجازر بالخضراء

رصدت "سبق" في إحدى جولاتها الميدانية انهيارًا أرضيًّا، يشكل خطرًا على مرتادي الطريق المقابل للمجازر بالخضراء، كانت بدايته هبوطًا في الأسفلت نتيجة أعمال تمديدية وتطويرية في الطريق ذاته، وأعقب الهبوط انهيار أرضي في الأسفلت بدءًا بحفرة في الأسفلت، واستمر في التقدُّم، وأظهر التمديدات أسفله.