شاهد.. "سبق" ترصد هبوطًا بالأسفلت يهدِّد مرتادي طريق المجازر بالخضراء

رصدت "سبق" في إحدى جولاتها الميدانية انهيارًا أرضيًّا، يشكل خطرًا على مرتادي الطريق المقابل للمجازر بالخضراء، كانت بدايته هبوطًا في الأسفلت نتيجة أعمال تمديدية وتطويرية في الطريق ذاته، وأعقب الهبوط انهيار أرضي في الأسفلت بدءًا بحفرة في الأسفلت، واستمر في التقدُّم، وأظهر التمديدات أسفله.
"سبق" وثَّقت وجود عجلة مركبة، وُضعت في الطريق، لا تسمن ولا تغني؛ إذ إن لونها بلون الأسفلت نفسه، ولاسيما أن إضاءة الطريق في الموقع نفسه ليست بالدرجة التي تُظهر الهبوط الذي قد يتربص بمرتادي الطريق.
يُذكر أن موقع الهبوط في الطريق المقابل لمجزرة المعيصم، وتحديدًا بعد محال بيع الفحم والحطب سابقًا في المعيصم.