شاهد.. سرايا الشرطة العسكرية تساند قوى الأمن في إدارة حشود الحجاج

وأكد قائد قوة الواجب والإسناد الإداري العميد الركن عبدالله بن حجاب الحبردي، أن هناك تنسيقًا بشكل مستمر مع مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج في عملية استقبال الحجاج القادمين من منى بآلية محكمة تم التدريب عليها لعملية تنظيم إدارة الحشود للدخول إلى المسجد الحرام لموسم حج هذا العام، حيث إن القوات المسلحة تساند القطاعات الأمنية المشاركة للحفاظ على سلامة وأمن ضيوف الرحمن.