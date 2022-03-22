شاهد.. سفير السعودية بجاكرتا يفتتح "مسابقة الأمير سلطان لحفظ القرآن الكريم" في دورتها الـ14

من جانب آخر، ألقى المدير العام لتوعية المجتمع الإسلامي في وزارة الشؤون الدينية الاندونيسية، الدكتور قمر الدين، كلمة أبدى فيها شكره وتقديره لسفير خادم الحرمين الشريفين على حضور هذه المسابقة، وللمحلق الديني على تنظيم المسابقة، مؤكدًا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتعزيز العلاقات الثنائية، وموضحًا ما لمسابقة القرآن والسنة من أثر قوي في نفوس المجتمع الإندونيسي، وتأثيرها في الترغيب والتشجيع لحفظ القرآن والسنة النبوية؛ إذ يتخرج منها حفظة القرآن والسنة والمحافظون. مشيدًا بالعدد الكبير في هذه المسابقة؛ إذ وصل إلى ألف ومئة وأربعة وعشرين متسابقًا في هذه المرة.