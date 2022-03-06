شاهد.. شاحنة تعلق بسقف جسر الصيانة بالطائف‎‎ وجهود متواصلة لإخراجها

يُذكر أن "سبق" نشرت حوادث مماثلة طوال السنوات الماضية، إضافة إلى أن الجسر دائماً ما يشهد كثيراً ‏من الحوادث؛ نظراً لضيقه وصعوبة السير فيه، والإقبال الكثيف عليه من السيارات، حيث يربط الطائف بشمالها، إضافة إلى وجود الجامعة ‏والمطار وطريق الرياض، ويحتاج إلى حلول عاجلة لإنهاء معاناة مرتاديه.