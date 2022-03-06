شاهد.. شاحنة تعلق بسقف جسر الصيانة بالطائف‎‎ وجهود متواصلة لإخراجها

يبذل رجال المرور بمحافظة الـطائـف، الآن، جهوداً كبيرة لإخراج شاحنة علقت بسقف "جسر الصيانة" على طريق المطار؛ ما أدى إلى عرقلة الحركة المرورية.
واحتك الجزء العلوي من الشاحنة بسقف الجسر نتيجة الحمل بها؛ ما أدى إلى تعلقها وعدم قدرة سائقها على السير بها.
يُذكر أن "سبق" نشرت حوادث مماثلة طوال السنوات الماضية، إضافة إلى أن الجسر دائماً ما يشهد كثيراً من الحوادث؛ نظراً لضيقه وصعوبة السير فيه، والإقبال الكثيف عليه من السيارات، حيث يربط الطائف بشمالها، إضافة إلى وجود الجامعة والمطار وطريق الرياض، ويحتاج إلى حلول عاجلة لإنهاء معاناة مرتاديه.