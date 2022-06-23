شاهد.. شاحنة محترقة أمام مجمع مدارس بمكة ومناشدةٌ لإزالتها

تسببت شاحنة من نوع "دينا"، في حدوث تشوه بصري وتلوث صحيّ بسبب تركها تقبع في أحد الشوارع بمخطط اليمانية شرق مكة المكرمة بجوار مجمع مدارس، بعد احتراقها وتساقط محتوياتها.
وفي التفاصيل، ناشد أولياء أمور ومرتادو الحي، الجهات ذات العلاقة، إزالة الشاحنة من الشارع، بعد أن تسبب حريق في إتلافها وتساقط محتوياتها من الخردة وسط الشارع؛ محدثة تلوثًا بصريًّا وصحيًّا.
وتتواجد الشاحنة التالفة مقابل مجمع مدارس على مدى أسبوعين دون تحرك لإزالتها من الجهة المعنية؛ لا سيما مع انطلاق الاختبارات التحريرية وتواجد الطلاب؛ مما قد يدفع بعضهم للعبث بمحتوياتها المتناثرة في الطريق.