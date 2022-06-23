شاهد.. شاحنة محترقة أمام مجمع مدارس بمكة ومناشدةٌ لإزالتها

وفي التفاصيل، ناشد أولياء أمور ومرتادو الحي، الجهات ذات العلاقة، إزالة الشاحنة من الشارع، بعد أن تسبب حريق في إتلافها وتساقط محتوياتها من الخردة وسط الشارع؛ محدثة تلوثًا بصريًّا وصحيًّا.