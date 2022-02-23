شاهد.. شوارع وميادين مكة تتوشّح بالأخضر احتفاءً بيوم التأسيس

تزيّنت ميادين وشوارع العاصمة المقدّسة بالأعلام وعبارات تجسّد الوفاء والاعتزاز بتاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحضارتها وتراثها ورموزها وقيمها الراسخة عبر الشاشات الإلكترونية واللوحات الإعلانية الموزعة في أنحاء العاصمة المقدّسة؛ للتأكيد على رسوخ التاريخ المجيد لهذا الوطن العظيم، والممتد لأكثر من 300 عام، إضافة إلى تركيب 2000 علم تزيّن الطرق والشوارع والميادين الحيوية بمكة المكرّمة.

وشملت مظاهر الاحتفاء بتوشح مبنى الأمانة الرئيس والمرافق التابعة باللون الأخضر.

وكان أمين العاصمة المقدّسة المكلّف صالح بن علي التركي؛ قد افتتح معرضاً مصغراً داخل مبنى الأمانة يحاكي تاريخ الدولة السعودية منذ تأسيسها، حيث جسّد المعرض مراحل النماء والنهضة الشاملة التي شهدتها الدولة السعودية خلال 300 عام منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود - طيّب الله ثراه - وسينتقل المعرض إلى أسواق مكة مول لاستكمال العرض على مدار اليومين القادمين.