شاهد.. "صحة الطائف" تنفذ فرضية حريق وإخلاء 8 مرضى بمستشفى خاص

وفي سيناريو الفرضية تم إخلاء 8 مرضى من القسم وذلك بمساعدة الفرق الداخلية من المستشفى والفرق الإسعافية، كما تم عمل منطقة فرز للحالات التي تم إخلاؤها وتحديد المناطق الخضراء والحمراء والصفراء، وتم تصنيف الحالات‏ ونقلها حسب معطيات الخطة إلى أقرب مستشفى حكومي لتقديم خدمات الرعاية الصحية والإسعافية؛ حيث تم نقل حالتين إلى قسم الطوارئ لنفس المستشفى؛ لوجود غرفة cpr مجهزة، و4 حالات تم توجيهها إلى مجمع الملك فيصل، وحالة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وحالة وفاة إلى ثلاجة النهضة.