شاهد.. "صحة الطائف" تنفذ فرضية حريق وإخلاء 8 مرضى بمستشفى خاص

نفذت صحة الطائف، اليوم الأربعاء، فرضية حريق وإخلاء وهمي في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، وبمشاركة وتنظيم إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي بصحة الطائف؛ وذلك لرفع كفاءة العاملين حفاظًا على سلامة المرضى.
وتفصيلًا: بدأت الفرضية بوصول بلاغ يفيد بوجود حريق في قسم العناية المركزة بالمستشفى، وعلى الفور باشرت إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي وفرق إسعافية مجهزة بشكلٍ كامل الموقع.
وفي سيناريو الفرضية تم إخلاء 8 مرضى من القسم وذلك بمساعدة الفرق الداخلية من المستشفى والفرق الإسعافية، كما تم عمل منطقة فرز للحالات التي تم إخلاؤها وتحديد المناطق الخضراء والحمراء والصفراء، وتم تصنيف الحالات ونقلها حسب معطيات الخطة إلى أقرب مستشفى حكومي لتقديم خدمات الرعاية الصحية والإسعافية؛ حيث تم نقل حالتين إلى قسم الطوارئ لنفس المستشفى؛ لوجود غرفة cpr مجهزة، و4 حالات تم توجيهها إلى مجمع الملك فيصل، وحالة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، وحالة وفاة إلى ثلاجة النهضة.
وتضمن السيناريو استخدام عربة القيادة المتنقلة؛ وذلك بسبب تضرر وحدة التخطيط لدى المستشفى وخروجها عن الخدمة وتعطل شبكة الاتصالات اللاسلكية.
وتم إخماد الحريق من قِبل العاملين بالقسم، كما قام المختصون بإجراء مسح لكامل القسم للتأكد من عدم وجود أي حالات أخرى، وتم كذلك السيطرة على الحريق والدخان الصادر منه.
وقبيل تنفيذ الفرضية تم عقد اجتماع مع جميع الجهات المشاركة لمناقشة خطة الفرضية وشرح أهداف الفرضية في رفع كفاءة أداء العاملين في القطاع؛ حفاظًا على سلامة المرضى.