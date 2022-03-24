شاهد.. صدور إعفاء طلبة العلم بالحرمين من رسوم الإقامة قبل ٦٩ عامًا

وبالعودة للتعليم بالمسجد الحرام في عهد الملك عبدالعزيز؛ فإنه يعد مركزًا علميًا للتعليم منذ القرون الأولى، وله مكانته الخاصة؛ من حيث توافد الطلاب والمدرسون من جميع الأقطار الإسلامية لطلب العلم الشرعي ولِما له من مكانة عالية.