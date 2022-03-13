شاهد.. صورة الملك سلمان تُزَيّن برج "الإسلامية" تزامنًا مع "مسابقة القرآن 23"

وتفصيلًا، جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة؛ لا سيما أن المسابقة تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.