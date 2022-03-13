شاهد.. صورة الملك سلمان تُزَيّن برج "الإسلامية" تزامنًا مع "مسابقة القرآن 23"

تزامنًا مع انطلاق التصفيات النهائية بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الثالثة والعشرين، التي تُنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ تَزَين برج "الإسلامية" وشوارع الرياض، بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- راعي المسابقة، عبر لوحات تعريفية ضخمة على واجهة البرج الذي يُعتبر أحد الشواهد المعمارية على امتداد طريق الملك فهد بقلب العاصمة الرياض.
وتفصيلًا، جاء ذلك بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات القرآنية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجّه بتقديم كل ما من شأنه نجاح المسابقة وإخراجها وفق تطلعات القيادة الرشيدة؛ لا سيما أن المسابقة تحمل اسمًا غاليًا على قلوب الجميع.
وضمت اللوحات صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بأشكال جمالية ومختلفة الألوان، وليزر مضيء، وعبارات تعريفية عن فترة المسابقة؛ مما يُضفي البهجة والسرور على نفوس كل من يشاهد المنظر.
يُذكر أن المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية؛ ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية، ويشارك في دورتها الثالثة والعشرين 119 متسابقًا ومتسابقة من مختلف مدن ومناطق المملكة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدّمها الإسلامية لإنجاح أعمال المسابقة.