شاهد.. صور مشرقة لـ"كشافة تعليم الطائف" في خدمة ضيوف الرحمن

ونوّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، المكلف محمد بن عامر النفيعي، بالجهود الكبيرة التي تُقدّمها كشافة تعليم الطائف في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال التطوعية الكبيرة التي يقدمونها؛ وذلك تنفيذًا لتوجهات وزارة التعليم، في تعزيز المشاركة بالمناسبات التي تعكس قِيَم المجتمع؛ مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شَرَفٌ لكل مواطن، في تقديم الأعمال التطوعية التي تتمثل في تنظيم المصلين، وتنظيم حركة الطائفين بصحن المطاف، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عرباتهم؛ حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.