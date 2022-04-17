شاهد.. صور مشرقة لـ"كشافة تعليم الطائف" في خدمة ضيوف الرحمن

يشارك 26 قائدًا كشفيًّا في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، وتقديم الأعمال التطوعية في خدمة المعتمرين والمصلين، جنبًا إلى جنب مع رجال الأمن والفِرَق التطوعية الأخرى.
ونوّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، المكلف محمد بن عامر النفيعي، بالجهود الكبيرة التي تُقدّمها كشافة تعليم الطائف في خدمة ضيوف الرحمن، والأعمال التطوعية الكبيرة التي يقدمونها؛ وذلك تنفيذًا لتوجهات وزارة التعليم، في تعزيز المشاركة بالمناسبات التي تعكس قِيَم المجتمع؛ مشيرًا إلى أن خدمة ضيوف الرحمن شَرَفٌ لكل مواطن، في تقديم الأعمال التطوعية التي تتمثل في تنظيم المصلين، وتنظيم حركة الطائفين بصحن المطاف، إلى جانب مساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في دفع عرباتهم؛ حتى يتمكنوا من أداء المناسك بكل يسر وسهولة.
وأكد "النفيعي" على الدور الفاعل للكشافة في تأصيل العمل التطوعي، وإظهار الصورة المشرقة لأبناء الوطن في خدمة المعتمرين والزوار لبيت الله الحرام؛ مقدمًا شكره وتقديره للقادة الكشفيين الذين نذروا وقتهم وبذلوا جهدهم لخدمة الزوار والمعتمرين، وداعيًا الله لهم بالتوفيق.