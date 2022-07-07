شاهد: صور نادرة للمشاعر المقدسة والحج منذ 114 عامًا

ويُعد ذلك الكتاب بمثابة الموسوعة للحرمين، ورحلات الحج في تلك الفترة القديمة من الزمان، فهو أول كتاب مصور، ويحتوي على عشرات الصور النادرة للبقاع والمشاعر المقدسة، ولتوافد الحجاج عليها.